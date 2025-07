Svilar non si ferma | lavora sul campo e prepara il futuro con la Roma

Mile Svilar non si ferma: lavora con dedizione sul campo e si prepara a scrivere il suo futuro con la Roma. La firma del rinnovo è ormai vicina, ma il suo impegno quotidiano non conosce pause. Con la nuova stagione alle porte, il portiere serbo si sta confermando protagonista, rafforzando il legame di fiducia con il club giallorosso. Domenica si riparte: l’avventura continua, e il meglio deve ancora arrivare.

La firma è vicina, ma il lavoro non si ferma. Mile Svilar si prepara a vivere da protagonista la nuova stagione con la Roma, in attesa di mettere nero su bianco il rinnovo contrattuale che lo legherà al club giallorosso per altri cinque anni. Una scelta di continuità e fiducia reciproca, che arriva dopo una stagione in cui il portiere serbo ha conquistato spazio, consensi e la fiducia dell'ambiente. Allenamenti a pieno ritmo: domenica si parte. Nel frattempo, Svilar continua ad allenarsi a ritmo serrato, nonostante il raduno ufficiale della squadra sia previsto solo per domenica a Trigoria, quando comincerà il primo ritiro estivo sotto la guida di Gian Piero Gasperini.

AS Roma Caprile: "Svilar è il prototipo di portiere moderno, ha tutto" L'estremo difensore del Cagliari ha parlato del numero 99 giallorosso: "Subisce pochi tiri, perché ferma l'azione prima giocando alto. È presente in tutta la partita" (GETTY IMAGES) IL ROMAN Vai su Facebook

