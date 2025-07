Attacco cinese a un aereo tedesco Il governo convoca l’ambasciatore cinese presso il Ministero degli Esteri

Una tensione crescente scuote i rapporti tra Cina e Germania, dopo l’attacco laser a un aereo tedesco durante l’operazione navale dell’UE ASPIDES. Il governo tedesco ha reagito tempestivamente convocando l’ambasciatore cinese presso il ministero degli esteri, condannando fermamente l’episodio come una minaccia inaccettabile. Questo incidente segna un punto di svolta nelle relazioni internazionali, evidenziando quanto la stabilità globale possa essere messa a rischio da azioni provocatorie. La diplomazia dovrà ora affrontare questa delicata crisi.

L’esercito cinese ha preso di mira un velivolo da ricognizione tedesco impiegato nell’ambito dell’operazione navale dell’UE ASPIDES, utilizzando un raggio laser. Lo ha reso noto il Ministero degli Esteri tedesco in un post su X, definendo l’episodio «una minaccia inaccettabile per l’incolumità del personale coinvolto e per la prosecuzione della missione». In segno di protesta, l’ambasciatore cinese è stato convocato d’urgenza a Berlino. La convocazione ufficiale di un diplomatico straniero costituisce un gesto formale e incisivo attraverso cui un Paese manifesta il proprio disappunto. Secondo quanto riferito dal quotidiano Bild, l’incidente si sarebbe verificato il 2 luglio al largo dello Yemen. 🔗 Leggi su Panorama.it