Torino falso sito di voli truffava utenti in tutta Italia | biglietti mai emessi come funzionava il raggiro

Una piattaforma online torinese ingannava utenti in tutta Italia, vendendo biglietti aerei inesistenti e lasciando migliaia di viaggiatori senza il loro denaro. La Polizia Postale ha oscurato il sito e svelato i meccanismi di questa truffa, un allarme che ci invita a essere sempre più vigili quando si tratta di acquisti online. Restate attenti e informati per proteggere i vostri sogni di viaggio da imprevisti ingannevoli.

Oscurata a Torino una piattaforma online che vendeva voli inesistenti: la Polizia Postale mette in guardia dalle truffe informatiche. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Torino, falso sito di voli truffava utenti in tutta Italia: biglietti mai emessi, come funzionava il raggiro

In questa notizia si parla di: torino - voli - falso - sito

Guasto al centro radar, bloccati tutti i voli nel Nord-Ovest d'Italia, da Milano a Torino: «Per ora è impossibile atterrare e decollare» - Un guasto al centro radar del Nord Ovest d’Italia ha causato il blocco di tutti i voli da Milano a Torino, bloccando 232 operazioni.

Andrea Usala e Vittoria Antonioli Arduini, studenti della Scuola Holden di 25 e 21 anni, erano partiti l'11 giugno da Torino per raggiungere Milano e volare fino al Cairo, in Egitto. Il 12 giugno dovevano aderire alla Global March to Gaza, una marcia partecipata Vai su Facebook

Torino, falso sito di voli truffava utenti in tutta Italia: biglietti mai emessi, come funzionava il raggiro; Si fingeva pilota e volava gratis: smascherato dai carabinieri all'aeroporto di Torino; Nuovi orari estivi Lumiwings, da Foggia c’è solo Milano: confermato lo stop ai voli per Torino.

Torino, falso sito di voli truffava utenti in tutta Italia: biglietti mai emessi, come funzionava il raggiro - Oscurata a Torino una piattaforma online che vendeva voli inesistenti: la Polizia Postale mette in guardia dalle truffe informatiche. Secondo virgilio.it

False prenotazioni per i voli, la Postale oscura il sito - Offrivano voli a prezzi vantaggiosi, incassavano il costo della prenotazione e poi scomparivano senza emettere alcun biglietto aereo, e per questo, dopo diverse segnalazioni e denunce, i poliziotti de ... Da poliziadistato.it