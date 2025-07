A Siena la magia di San Lorenzo incontra l’eccellenza del vino

A Siena, la magia di San Lorenzo si fonde con l’eccellenza del vino in un evento unico: ‘Le Notti del Vino’. In questa serata speciale, il cielo stellato si intreccia con i calici dei migliori vini locali, regalando un’esperienza indimenticabile tra tradizione, cultura e natura. Un’occasione imperdibile per lasciarsi affascinare dalle stelle cadenti e dai sapori autentici del territorio. Scopri come Siena trasforma le sue notti in un incanto senza tempo.

SIENA – In occasione della tradizionale Notte di San Lorenzo, torna l’atteso evento ‘ Le Notti del Vino ‘, promosso dall’assessorato al Turismo e Commercio guidato da Vanna Giunti e approvato oggi, martedì 8 luglio, dalla Giunta comunale. Una celebrazione che unisce il fascino delle stelle cadenti con i grandi vini del territorio, creando un connubio perfetto tra natura, cultura e tradizione. ‘Sotto un Cielo Divino’: tra stelle e calici. L’edizione 2025 si presenta con un titolo evocativo, Sotto un Cielo Divino, che racchiude lo spirito della manifestazione: guardare il cielo e assaporare la terra. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

