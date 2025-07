Migranti Piantedosi accusato di ingresso illegale e respinto dalla Libia di Haftar

In un clima di tensione crescente, il ministro Piantedosi affronta accuse di ingresso illegale e respingimenti in Libia di Haftar, mentre tentava di coordinarsi con i suoi omologhi greco, maltese e il commissario Ue Brunner. Tuttavia, l'incontro programmato con il presidente e il governo √® stato interrotto: bloccati in aeroporto e dichiarati ‚Äúpersone non gradite‚ÄĚ. Una situazione che mette in luce le difficolt√† e le complessit√† nell'affrontare la crisi migratoria europea.

