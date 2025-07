Traffico Lazio del 08-07-2025 ore 17 | 30

Se viaggiate nel Lazio oggi pomeriggio, tenete presente che alle 17:30 si registrano rallentamenti sulla A12 Roma-Civitavecchia e sulla Pontina a causa di incidenti e lavori in corso. La vostra sicurezza e il vostro tempo sono preziosi: ecco le ultime notizie per pianificare al meglio i vostri spostamenti. Restate con noi per aggiornamenti continui e consigli utili per evitare imprevisti in strada.

Luceverde Lazio veri trovati dalla redazione sulla A12 Roma Civitavecchia rallentamenti per lavori nei pressi di Cerveteri Ladispoli in direzione di Civitavecchia su via Pontina a causa di un incendio decente la sede stradale chiusa una corsia in direzione di Latina all'altezza di Pomezia Nord inevitabili ripercussioni per il traffico in fila da Castel Romano anche su via Flaminia dopo un incendio transito su carreggiata è ridotta all'altezza di Saxa Rubra in direzione del raccordo anulare Ci sono code a partire da via Cassia consueti spostamenti di queste ore sul Raccordo Anulare in fila in carreggiata esterna tra Pontina e La Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra classi ABS veientane Salaria tra Nomentana e Prenestina lavori Poi questa notte sull'autosole dalle 22 alle 5 è chiusa per chi proviene da Napoli l'immissione sulla A24 roma-teramo in direzione di Teramo Inoltre dalle 22 alle 6 sulla diramazione di Roma nord chiusa per chi proviene dal raccordo anulare l'immissione sulla A1 in direzione Napoli e sulla diramazione di Roma Sud dalle 22 alle 6 chiusura tra Monte Porzio Catone e San Cesareo in direzione dell'auto sole bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio in collaborazione con Roma Capitale