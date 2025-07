Tumori | Fassan UniPd ‘immunoistochimica disponibile nei laboratori’

"L'immunoistochimica è una metodica di laboratorio molto meno complessa rispetto alle caratterizzazioni molecolari che utilizziamo solitamente nell'ambito oncologico ed è a disposizione di tutte le nostre anatomie patologiche territoriali". Sono le dichiarazioni di Matteo Fassan, professore di Anatomia patologica dell'università degli Studi di Padova e direttore Anatomia Patologica Ulls2 Marca Trevigiana, alla Camera dei Deputati.

