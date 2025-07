Pogacar straripante al Tour volata perfetta per la vittoria numero 100 | anche Van der Poel si inchina

Tadej Pogacar incanta ancora una volta il mondo del ciclismo, dominando la quarta tappa del Tour con una volata perfetta che consacra la sua centesima vittoria in carriera. Lo sloveno, accompagnato da una squadra impeccabile, si impone su Van der Poel e Vingegaard, lasciando tutti senza parole. Una performance che conferma il suo status di fuoriclasse e rende questa vittoria ancora più memorabile...

Tadej Pogacar fenomenale nella quarta tappa del Tour: vince di prepotenza su Van der Poel e Vingegaard. Per lo sloveno è la centesima vittoria in carriera: "La volevo con tutto me stesso, la squadra è stata perfetta. Vincere così lascia senza parole". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pogacar - tour - perfetta - vittoria

Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio" - Roma, 20 maggio 2025 – Mentre il Giro d’Italia cattura l’attenzione, le attenzioni si spostano già sul Tour de France 2025, con Vingegaard e Pogacar pronti a sfidarsi ancora una volta.

Mathieu Van der Poel torna al Le Tour de France e lo fa a modo suo: con una vittoria da campione. In uno scenario da classica del Nord, l'olandese della Alpecin-Deceuninck batte Pogacar e Vingegaard con una mossa perfetta. La squadra è impeccabile, il c Vai su Facebook

Pogacar straripante al Tour, volata perfetta per la vittoria numero 100: anche Van der Poel si inchina; Tour de France, 4a Tappa: Pogacar firma la vittoria numero 100 in un finale spettacolare, ma Vingegaard risponde presente; Pogacar-Vingegaard atto quinto: il Tour riparte dal loro duello.

Pogacar straripante al Tour, volata perfetta per la vittoria numero 100: anche Van der Poel si inchina - Per lo sloveno è la centesima vittoria in carriera: “La volevo con tutto me stesso, la squadra è ... Si legge su fanpage.it

Tour de France, Pogacar trionfa a Rouen e conquista la vittoria n° 100 in carriera. Van der Poel resta in giallo - Il campione sloveno della UAE Emirates riesce ad avere la meglio nei confronti della maglia gialla, l’olandese ... Lo riporta gazzettadelsud.it