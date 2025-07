Gli Usa assolvono Hayat Tahrir al-Sham | gli ex qaedisti ora sono interlocutori affidabili

Gli Stati Uniti hanno compiuto un atto sorprendente, assolvendo Hayat Tahrir al-Sham e riconoscendolo come interlocutore affidabile nel contesto siriano. Questa decisione, firmata dal segretario di Stato Marco Rubio il 7 luglio, potrebbe ridisegnare gli equilibri del Medio Oriente, aprendo a nuove dinamiche di dialogo e potenziali alleanze. Ma quali sono le vere implicazioni di questa scelta e come influenzerĂ gli scenari futuri?

Con una decisione destinata a ridisegnare radicalmente gli equilibri del Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno ufficialmente rimosso Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dalla lista delle organizzazioni terroristiche straniere. La firma è arrivata il 7 luglio dal segretario di Stato Marco Rubio, suggellando la legittimazione internazionale del gruppo islamista sunnita oggi al potere in Siria. Un gruppo nato come costola siriana di al-Qaeda, protagonista della guerra civile nel Nord-Ovest del Paese, e che ha guidato la caduta del regime di Bashar al-Assad nel dicembre 2024. A capo del nuovo governo siede oggi Ahmed al-Sharaa, noto con il nome di battaglia Abu Mohammad al-Jolani, l'ex comandante di Jabhat al-Nusra e HTS, ora investito del ruolo di presidente e descritto dalla diplomazia statunitense come un interlocutore "pragmatico".