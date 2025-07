Ragazza scomparsa in Italia ricerche finite | come l’hanno trovata

Una giovane ragazza di soli 18 anni scompare nel cuore dell’Italia, lasciando famiglia e amici nel panico. Mariia Buhaiova, studentessa di Bratislava e ospite in un villaggio turistico di Carovigno, era arrivata per un progetto europeo, piena di sogni e speranze. Ma il suo silenzio improvviso ha scosso tutti: cosa è successo davvero quella fatidica estate? La buona notizia è che le ricerche sono finite, e ora conosciamo la verità su quello che le è accaduto.

Aveva solo 18 anni, Mariia Buhaiova. Studiava all’università di Bratislava e viveva in Slovenia. In Italia era arrivata per un progetto europeo di formazione, ospite di un villaggio turistico a Carovigno, in provincia di Brindisi. Sembrava tutto normale fino a quel venerdì 4 luglio, l’ultimo giorno del suo stage. Da allora, però, di lei si sono perse le tracce. Nessun messaggio, nessun segnale. Solo silenzio. Un silenzio che ha fatto tremare familiari, colleghi e forze dell’ordine per giorni. Leggi anche: Crollo del tetto al ristorante, spunta la terrificante ipotesi: “perché è successo” Leggi anche: Trovato corpo di un uomo in un canale: di chi si potrebbe trattare La scomparsa improvvisa e le prime ricerche. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Ragazza scomparsa in Italia, ricerche finite: come l’hanno trovata



In corso le ricerche di una ragazza ucraina, da poco maggiorenne, scomparsa dal villaggio turistico dove sta effettuando uno stage, sulla costa di Carovigno. È stata la stessa struttura a denunciare il fatto

Non si hanno più notizie da alcuni giorni, cioè da quando venerdì 4 luglio è sparita dalla struttura turistica dove stava svolgendo uno stage e i responsabili ne hanno denunciato la scomparsa. Ieri sono iniziate anche le ricerche in mare

