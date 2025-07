I ragazzi del Cilento protagonisti del film | Il Tesoro nascosto in proiezione a Palazzo Coppola

Nel cuore pulsante del Cilento, tra paesaggi mozzafiato e tradizioni secolari, i giovani protagonisti del film "Il tesoro nascosto" si preparano a stupire il pubblico presso Palazzo Coppola. Un' occasione unica per scoprire la bellezza autentica di questa terra attraverso una storia coinvolgente e ricca di emozioni. Non perdete l'appuntamento del 12 e 13 luglio: un viaggio tra sogno e realtà che promette di lasciare un segno nel cuore di tutti.

Nel cuore del Cilento, tra le incantevoli colline e il profumo di mare, sorge il magnifico Palazzo Coppola, una location che trasuda storia e bellezza. Proprio qui, il 12 e 13 luglio, alle ore 21:00, si svolgerà un evento altamente anticipato: la presentazione del film “Il tesoro nascosto”, una pellicola che promette di incantare il pubblico e che porta con sé il sapore autentico della cultura locale. Il film, diretto da Renato Salvetti, un nome già noto nel panorama cinematografico per la sua capacità di raccontare storie che parlano all’anima, “Il tesoro nascosto” non è solo un.. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - I ragazzi del Cilento, protagonisti del film: “Il Tesoro nascosto” in proiezione a Palazzo Coppola

