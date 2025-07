Wimbledon ansia Sinner | l’altoatesino cancella il test d’allenamento del pomeriggio

L’attesa di Jannik Sinner a Wimbledon 2025 si arricchisce di tensione e incertezza: dopo aver completato una risonanza magnetica, l’azzurro ha deciso di annullare il test di allenamento previsto nel pomeriggio, lasciando tutti con il fiato sospeso. Il torneo inglese, già famoso per le numerose sorprese, sembra riservare ancora molte emozioni. Tra la voglia di riscatto e le sfide che lo attendono, il destino di Sinner sul campo si fa più incerto che mai.

Dopo la risonanza magnetica fatta in mattinata, Jannik Sinner annulla il test nel pomeriggio che avrebbe dovuto dargli certezze sul campo. Wimbledon 2025 è sinonimo di sorprese. Dopo le innumerevoli teste di serie ‘saltate’ tra il primo e il secondo turno del torneo inglese, sembrava che tutto fosse già successo in questa grande rassegna. In realtà, nei giorni successivi, è successo davvero di tutto. Dalla qualificazione di Flavio Cobolli ai quarti di finale di uno Slam, fino al match di ieri, tra Sinner e Dimitrov. L’altoatesino, dopo qualche minuto di gioco, è caduto scivolando sull’erba, colpendo il terreno col gomito. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: sinner - wimbledon - test - pomeriggio

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Jannik Sinner worked on Court 3 under the 1pm summer sun today. He’ll play in Centre Court during his #Wimbledon but was a good test Jannik Sinner si è allenato sul Campo 3 oggi, sotto il sole cocente (strano ma vero a Londra) dell’una del pomeri Vai su X

Dopo Cobolli anche Sinner raggiunge gli ottavi di finale di Wimbledon. Battuto Martinez, ora uno tra Dimitrov e Ofner Vai su Facebook

Come sta Sinner oggi dopo l’infortunio: alle 17 test in campo. Segnali positivi dagli esami; Sinner, paura per l’infortunio al gomito: “Fa male”; Wimbledon, ansia per Sinner: il test decisivo al gomito prima dei quarti contro Shelton.

Come sta Sinner oggi dopo l’infortunio al gomito: cancellato l’allenamento delle 17 - Per i bookie è strafavorito nel quarto di finale di Wimbledon che lo vede opposto a Shelton ... Riporta msn.com

How is Sinner today after the injury: tests on the pitch at 17pm. Positive signs from the tests - The bookies are the big favorite in the Wimbledon quarterfinal against Shelton ... sport.quotidiano.net scrive