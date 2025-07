Weah Marsiglia si va verso la fumata bianca! Il calciatore della Juve sempre più vicino alla cessione | accordo a un passo Tutti i dettagli sull’operazione

Il mercato si infiamma ancora: Weah Marsiglia è sempre più vicino alla fumata bianca. La trattativa tra Juventus e Marsiglia accelera, con un accordo ormai a un passo, e il futuro di Timothy Weah potrebbe presto cambiare aria. Dopo settimane di negoziati, le due società stanno definendo gli ultimi dettagli, avvicinandosi alla conclusione di questa operazione che potrebbe ridisegnare gli equilibri in attacco. Ecco tutti i dettagli sulla cessione imminente...

