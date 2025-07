Evasione Cavallari rintracciata l' ex fidanzata | era al suo lavoro

Una svolta nelle indagini sull’evasione di Cavallari: l’ex fidanzata, trovata al lavoro, non è coinvolta nella fuga del 26enne condannato per la tragedia di Corinaldo. Tuttavia, la Procura prosegue le indagini, anche per possibile favoreggiamento. È un passo importante per chiarire i contorni di questa intricata vicenda e fare luce sulla verità.

La ragazza non risulta coinvolta nella fuga del 26enne condannato per la strage di Corinaldo. La Procura indaga anche per favoreggiamento.

