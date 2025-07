Diffusa nuova foto di Andrea Cavallari il detenuto in fuga | rintracciata la fidanzata è al lavoro

La fuga di Andrea Cavallari, il giovane detenuto evaso dal carcere di Bologna, continua a tenere sotto shock l’opinione pubblica. Mentre si cerca di fare luce sulla vicenda, emerge una nuova foto del 26enne e si scopre che la fidanzata, trovata al lavoro, sarebbe estranea all’evasione. Un caso che tiene col fiato sospeso, tra mistero e interrogativi irrisolti. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

La fidanzata di Andrea Cavallari, il 26enne evaso al carcere di Bologna approfittando di un permesso che aveva per andare in università a discutere la tesi di laurea, è stata rintracciata: si trova al lavoro e sarebbe estranea alla fuga. Intanto è stata diffusa una foto recente del detenuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

