Tumori | oncologa Del Mastro ‘elacestrant passo avanti in cura cancro seno metastatico’

In Italia, oltre 40.000 donne convivono con il carcinoma mammario metastatico, una sfida che richiede costanti innovazioni terapeutiche. Tra le eccellenze nel campo, l’oncologa Del Mastro evidenzia l’importanza dell’approvazione di elacestrant, un farmaco anti-ormonale rivoluzionario per chi ha già affrontato precedenti linee di cura. Questo progresso rappresenta un passo avanti cruciale nella lotta contro il cancro al seno metastatico, offrendo nuove speranze e opportunità di miglioramento della qualità di vita.

"Oggi in Italia ci sono oltre 40mila donne che convivono con una diagnosi di carcinoma mammario metastatico. Pertanto, i passi avanti fatti in questo gruppo di pazienti si traducono in un'importante ricaduta sociale. Tra questi passi avanti c'è l'approvazione di elacestrant, un farmaco anti-ormonale destinato alle pazienti" che hanno già ricevuto " una linea di .

