Nothing Phone 3a in offerta Prime Day | sconto di 70€ sul nuovo smartphone

Non lasciarti sfuggire l’occasione dell’anno: il Nothing Phone (3a) è in offerta esclusiva per Prime Day, con uno sconto incredibile di 70€! Dotato di display AMOLED da 6.77”, potente Snapdragon 7s Gen 3 e tripla fotocamera, questo smartphone unisce stile e performance a un prezzo irresistibile di soli 279€. Approfitta subito di questa promozione imperdibile e porta a casa il meglio della tecnologia a un prezzo speciale!

Nothing Phone (3a) in super offerta Prime Day: display AMOLED 6.77", Snapdragon 7s Gen 3 e tripla fotocamera a soli 279€, con risparmio di 70€. Occasione imperdibile! L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Nothing Phone (3a) in offerta Prime Day: sconto di 70€ sul nuovo smartphone

In questa notizia si parla di: nothing - phone - offerta - prime

Ecco quando usciranno Nothing Phone (3) e OnePlus Pad 3 - Sono stati annunciati i periodi di uscita di Nothing Phone 3 e OnePlus Pad 3, due attesi innovativi dispositivi che arriveranno presto sul mercato.

Gli smartphone Android dei top brand sono a minimo storico su Amazon per il Prime Day! Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore Oggi a soli 1.099,90€ invece di 1.619,00€ (-32%) https://amzlink.to/az0htmqK347 Vai su Facebook

L'azienda tech britannica ha presentato il suo nuovo smartphone di punta e le sue prime cuffie: ecco le nostre impressioni dopo una prova in anteprima Vai su X

Il Nothing Phone (3a) è in offerta su Amazon per il Prime Day; Prime Day 2025: i migliori prodotti Nothing e CMF in sconto su Amazon; Nothing Phone (2a) è lo smartphone da comprare oggi per il Prime Day: -200 euro.

Il Nothing Phone (3a) Pro è in offerta su Amazon per il Prime Day - Fotocamera con zoom 60x, display AMOLED FHD+ da 6,77' e ricarica rapida a 50W: il nuovo smartphone Nothing è in offerta per il Prime Day. Da multiplayer.it

Il Nothing Phone (3a) è in offerta su Amazon per il Prime Day - Fotocamera da 50 MP, display AMOLED FHD+ da 6,77' e 256 GB di memoria: il Nothing Phone (3a) è in sconto per il Prime Day. multiplayer.it scrive