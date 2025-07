Sinner salta l’allenamento a Wimbledon | crescono i timori per il suo infortunio al gomito

L’assenza di Jannik Sinner dall’allenamento a Wimbledon alimenta i dubbi sul suo stato di salute in vista del decisivo quarto di finale contro Ben Shelton. Il tennista italiano, bloccato da un problema al gomito, potrebbe dover affrontare una sfida ancora più difficile se le sue condizioni non migliorano. L’incertezza si fa strada: riuscirà Sinner a scendere in campo con tutte le forze? La risposta arriverà presto, ma l’attesa è palpabile.

L’ infortunio al gomito preoccupa parecchio Jannik Sinner in vista del quarto di finale di Wimbledon contro Ben Shelton, in programma domani mercoledì 9 luglio. Il numero 1 al mondo avrebbe dovuto presentarsi alle ore 16 locali (le 17 in Italia) per svolgere un allenamento a Wimbledon, ad Aorangi Park. Ma non si è presentato. Una scelta che accresce i timori sulle sue condizioni e sull’esito della risonanza magnetica svolta questa mattina a Londra. Sinner avrebbe dovuto testarsi in campo, capire quali fossero le sue sensazioni prima di decidere se scendere in campo contro Shelton. A questo punto però aumenta il pessimismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner, salta l’allenamento a Wimbledon: crescono i timori per il suo infortunio al gomito

In questa notizia si parla di: wimbledon - sinner - allenamento - timori

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Sinner, salta l’allenamento a Wimbledon: crescono i timori per il suo infortunio al gomito; Sinner sconfitto da Sabalenka: la sfida speciale, Cahill e Vagnozzi ne fanno le spese. Lopez, previsione su Jannik e Alcaraz; Jannik Sinner, i timori del papà per il ritorno in campo: «È in forma ma gli mancherà il ritmo partita».

Sinner cancella l'allenamento di oggi a Wimbledon: le condizioni dopo l'infortunio al gomito - Il numero uno del mondo, uscito acciaccato dall'ottavo di finale contro Dimitrov, doveva scendere in campo alla vigilia dei quarti contro Shelton: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it scrive

Sinner, infortunio al gomito preoccupa: cancellato allenamento a Wimbledon! - Un ottavo di finale dalle mille sfaccettature quello affrontato da Jannik Sinner a Wimbledon. Come scrive tuttosport.com