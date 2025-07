Minacce e violenze contro sindaci e amministratori | un caso al giorno in Italia | Il rapporto

In Italia, ogni giorno un amministratore locale si trova ad affrontare una minaccia o una violenza. Negli ultimi 15 anni, sono stati censiti 5.716 episodi di intimidazione, creando un quadro allarmante di insicurezza per chi lavora al servizio della comunità . Con una media di 381 casi all’anno, il fenomeno richiede attenzione urgente e azioni concrete. È fondamentale approfondire le cause e trovare soluzioni efficaci per garantire sicurezza e serenità a chi amministra il nostro Paese.

Negli ultimi 15 anni sono stati 5.716 gli episodi di intimidazione, fra minacce e violenze, nei confronti di amministratori locali, funzionari e dipendenti pubblici e personale della Pubblica amministrazione. Una media di 381 intimidazioni l'anno, 32 ogni mese, più una al giorno. Sono i dati raccolti da Avviso Pubblico, la rete antimafia che raccoglie circa 600 enti locali italiani, che dal 2010 monitora il fenomeno con il rapporto " Amministratori sotto tiro ", di cui è stata presentata a Roma la quindicesima edizione. Fare il sindaco si conferma un mestiere di frontiera, specie nei comuni più piccoli (oltre il 50% degli episodi si concentra in centri con meno di 20 mila abitanti).

