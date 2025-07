Estate di droga e violenza | dai porti blindati ai rave lo Stato all’attacco dei clan

L’estate italiana si trasforma in un palcoscenico di battaglie tra Stato e clan, tra traffico di droga, violenza e controlli serrati. Dai porti blindati alle piazze dei rave, le forze dell’ordine intensificano la lotta contro il crimine organizzato, dando un segnale chiaro: nessuna tregua. Un caldo luglio che testimonia la determinazione di fermare l’espansione del narcotraffico e della criminalità. La lotta continua, e questa battaglia è solo all’inizio.

Cocaina a quintali nel "solito" porto di Gioia Tauro, torture in stile mafioso a Roma, a Napoli piantagioni in montagna come nel Triangolo d'oro, a Torino arresti e denunce al festival di musica elettronica. Il caldo inizio di luglio vive all'insegna del contrasto al narcotraffico, dal Nord al Sud del Paese. Con un bilancio di tutto rispetto quanto ad arresti e sequestri. All'alba di oggi è scattato l'ultimo blitz, su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, con il ROS dei Carabinieri e i "Cacciatori" di Calabria in campo per eseguire le 28 misure cautelari in carcere in mezzo stivale: Roma, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Latina e Pistoia.

estate - droga - violenza - porti

