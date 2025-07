Wimbledon Sinner cancella l' allenamento | cresce l' ipotesi del ritiro dubbi per il quarto con Shelton

L’assenza di Wimbledon Sinner dall’allenamento alimenta i sospetti sul suo possibile ritiro, con il dolore al gomito che preoccupa e mette a rischio il suo servizio. La sfida con Shelton, in programma domani alle 15.30, si prospetta incerta, lasciando aperti dubbi anche su Cobolli e Djokovic, pronti a scendere in campo non prima delle 16.30. Una giornata cruciale che potrebbe decidere il destino di uno dei tornei più attesi dell’anno.

Bernetti (Simfer): «Il dolore al gomito può mettere a rischio il servizio». Domani la partita con Shelton è prevista alle 15.30. Non prima delle 16.30 Cobolli e Djokovic. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Wimbledon, Sinner cancella l'allenamento: cresce l'ipotesi del ritiro, dubbi per il quarto con Shelton

#Wimbledon, #Shelton elimina Lorenzo #Sonego per 3-6, 6-1, 7-6, 7-5. A seguire Jannik #Sinner in campo contro #Dimitrov #7luglio Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://rainews.it/maratona/2025/06/tennis-wimbledon-2025-grande-slam-itali Vai su X

Con il ritiro di Grigor Dimitrov durante il match con Jannik Sinner si chiude il quadro dei quarti di finale maschili di #Wimbledon Chi raggiungerà le semifinali? Vai su Facebook

