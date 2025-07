Università di Firenze premio internazionale per la robotica subacquea

L’Università di Firenze brilla ancora nel panorama della robotica marina, conquistando il prestigioso premio internazionale Rami 2025. Questa vittoria testimonia l’eccellenza dei giovani talenti dell’Unifi Robotics Team, che si sono distinti in una competizione di livello mondiale organizzata dalla Nato. Un traguardo che conferma la leadership italiana nel settore e apre nuove frontiere di innovazione nella salvaguardia degli asset marini. La loro vittoria è solo l’inizio di un futuro promettente.

Firenze, 8 luglio 2025 – Ancora una volta, l’Università di Firenze si conferma al top nella robotica marina. L’Unifi Robotics Team ha vinto la competizione internazionale Rami 2025 (Robotics for Asset Maintenance and Inspection), organizzata dal Centre for Maritime Research and Experimentation della Nato a La Spezia, dal 30 giugno al 4 luglio. L’Unifi Robotics Team, composto da studenti di primo e secondo livello e da dottorandi della Scuola di Ingegneria, è una squadra ormai molto esperta, dal momento che partecipa a competizioni internazionali di robotica subacquea fin dal 2012. Ha gareggiato con il robot FeelHippo AUV, un drone sottomarino autonomo dotato di sensori ottici e acustici, in grado di realizzare rilievi di alta precisione e di intervenire fisicamente sulle strutture. 🔗 Leggi su Lanazione.it