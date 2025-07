Carcere di Prato l’inchiesta choc | rivolte torture e stupri da parte dei detenuti Il Procuratore Tescaroli | Intollerabile

La situazione nel carcere di Prato ha raggiunto livelli allarmanti, tra rivolte, torture e violenze sessuali sistematiche. L’inchiesta choc della Procura descrive un “sistema criminale pervasivo” che ha trasformato La Dogaia in un luogo di degrado e caos. Il procuratore Tescaroli denuncia un fallimento istituzionale senza precedenti, sottolineando la necessità urgente di interventi drastici. La questione è ormai fuori controllo, e il nostro impegno deve essere massimo per restituire dignità e sicurezza.

Due rivolte in un mese, un’inchiesta che parla apertamente di “sistema criminale pervasivo”, violenze sessuali sistematiche, telefoni clandestini, torture. La Casa Circondariale “La Dogaia” di Prato non è piĂą un carcere, ma il simbolo del crollo istituzionale dietro le sbarre. La Procura della Repubblica, guidata da Luca Tescaroli, non usa mezzi termini: “situazione intollerabile”, “realtĂ fuori controllo”, “necessitĂ di sottrarre ai detenuti il controllo del carcere”. La risposta è arrivata con perquisizioni a tappeto, un’unitĂ interforze formata da Squadra Mobile, Carabinieri, Guardia di Finanza e Nucleo Investigativo della Penitenziaria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it