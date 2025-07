Maxi-incendio a Marsiglia le fiamme arrivano in città | chiuso l' ospedale e stop a treni e aerei

Un maxi incendio devasta Marsiglia, con le fiamme che si sono propagate rapidamente da Pennes-Mirabeau e avvolgono il cuore della città. Il Porto Vecchio e Notre-Dame de la Garde sono immersi nel fumo, mentre l'operato di emergenza ha portato alla chiusura dell’ospedale e all’interruzione di treni e voli. La situazione si fa sempre più critica: la città si prepara a fronteggiare conseguenze gravissime. La speranza è che si riesca a contenere questa drammatica emergenza.

Grave incendio in corso nel sud della Francia: le fiamme si sono sviluppate a Pennes-Mirabeau ma hanno rapidamente raggiunto Marsiglia nel primo pomeriggio. Il deputato locale Hervé Menchon ha riferito che " il Porto Vecchio e Notre-Dame de la Garde sono avvolti dal fumo dell'incendio ". Le conseguenze si stanno facendo sentire nella grande città del sud della Francia e rischiano di essere enormi e gravissime. Al momento si registra un black-out nell'ospedale Nord di Marsiglia, situato nella periferia esterna della città. Sta servendo i cittadini con il gruppo elettrogeno ma non ha autonomia illimitata, l'incendio ha corrotto le linee elettriche e non si sa quanto potranno essere ripristinate.