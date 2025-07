Orio il racconto del testimone | Così l' uomo è stato risucchiato dal motore

Una scena sconvolgente si è consumata questa mattina all'aeroporto di Orio al Serio, dove un uomo di 35 anni è stato tragicamente risucchiato dal motore di un Airbus A319 in fase di rullaggio. La sua vita si è spezzata in un attimo, lasciando sgomenta la comunità presente. Un incidente che mette in discussione le misure di sicurezza e ci invita a riflettere sulla fragilità delle operazioni aeroportuali.

Una scena a dir poco agghiacchiante quella a cui si sono ritrovate ad assistere questa mattina alcune persone presenti all'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo. Un uomo è morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un Airbus A319 della compagnia Volotea in fase di rullaggio (l'aereo era diretto un Spagna). A quanto pare la vittima è un italiano di 35 anni che, dopo aver raggiunto l'aerostazione in auto si è presentato all'area Arrivi del piano terra. Per ragioni ancora incomprensibili, ha poi fatto irruzione nella pista, generando il caos. Gli agenti della Polaria e gli steward dello scalo hanno cercato di bloccarlo, senza riuscirci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Orio, il racconto del testimone: "Così l'uomo è stato risucchiato dal motore"

In questa notizia si parla di: orio - uomo - stato - risucchiato

Tragedia all'aeroporto di Orio al Serio, muore uomo risucchiato dal motore di un aereo in partenza - Una drammatica tragedia scuote l’aeroporto di Orio al Serio, dove un uomo ha perso la vita risucchiato dal motore di un aereo in partenza.

#Bergamo Un uomo è morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo in partenza, all'aeroporto di #Orio. Voli sospesi. A provocare l'incidente probabilmente un inconveniente sulla via del rullaggio. Accertamenti della polizia in corso. Vai su Facebook

Dramma a Bergamo. Il traffico aereo nello scalo di Orio al Serio è stato sospeso a causa della morte di una persona in pista.Ritardi,deviazioni e cancellazioni di voli per tutta la mattina.Secondo le prime informazioni,l'uomo è stato risucchiato dal motore di un a Vai su X

Orio al Serio, un uomo muore risucchiato dal motore di un aereo: ipotesi suicidio; A Orio al Serio un uomo è stato risucchiato dal motore di un aereo. Voli sospesi e indagini in corso; Uomo risucchiato dal motore di un aereo a Orio al Serio: può accadere davvero?.

Risucchiato dal motore dell’aereo sulla pista dell’aeroporto di Orio al Serio, ipotesi suicidio - La vittima, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe forzato una porta di sicurezza nella zona arrivi. Si legge su milanofinanza.it

Morto in pista a Orio al Serio, il testimone che ha visto tutto: «Quell'uomo è stato risucchiato dal motore sinistro dell'aereo». La dinamica choc - Un uomo di 35 anni, italiano, morto risucchiato dal motore di un aereo in fase di decollo all'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo. Lo riporta msn.com