La rivolta delle ex | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera su Italia 1, alle 21:20, non perdete "La rivolta delle ex", una brillante rivisitazione moderna del classico di Dickens. Diretto da Mark Waters e interpretato da Matthew McConaughey e Jennifer Garner, il film combina romanticismo, comicità e un tocco di magia natalizia. Scoprite la trama avvincente e il cast stellare, e lasciatevi trasportare in un viaggio emozionante tra passato, presente e futuro dell’amore. Ecco tutto quello che c’è da sapere!

La rivolta delle ex: trama, cast e streaming del film. Questa sera, martedì 8 luglio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La rivolta delle ex (titolo originale: Ghosts of Girlfriends Past), film del 2009 diretto da Mark Waters ed interpretato da Matthew McConaughey e Jennifer Garner. Il film è una libera rilettura, in chiave moderna, del Canto di Natale di Charles Dickens. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Connor Mead è un fotografo di successo e un accanito donnaiolo. Si reca nella tenuta del defunto zio Wayne per il matrimonio del fratello Paul la sera prima della cerimonia e lì incontra Jenny Perotti, una sua vecchia fiamma.

