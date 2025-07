Marco Mengoni aggiunge nuove date al tour europeo nei palazzetti

Il talento di Marco Mengoni conquista ancora una volta i palcoscenici europei, con nuove date aggiunte al suo emozionante tour nei palazzetti. Un’occasione unica per vivere l’energia e la passione del cantante romano in una serie di spettacoli imperdibili, che promettono di lasciare il pubblico senza fiato. Con il concerto ormai alle porte, non resta che prepararsi a vivere un’esperienza indimenticabile: le date si moltiplicano per soddisfare l’entusiasmo dei suoi fan.

Marco Mengoni annuncia nuove date al tour europeo che lo vedrĂ protagonista nei palazzetti quest'autunno, il calendario aggiornato. In autunno Marco Mengoni sarĂ protagonista di un tour che lo porterĂ ad esibirsi nelle grandi arene europee e nei palazzetti italiani. Il tour – prodotto e organizzato da Live Nation – ha registrato il tutto esaurito per le prime date previste a Milano (12 ottobre 2025 – Unipol Forum), Eboli (2 novembre 2025 – Palasele) e Roma (8 novembre 2025 – Palazzo dello Sport), oltre al sold out della seconda data di Pesaro (22 ottobre – Vitrifrigo Arena). Con l'aggiunta della data zero a Conegliano (5 ottobre – Prealpi San Biagio Arena), sono in totale 31 i concerti nei principali palazzetti italiani e nelle grandi arene europee che vedranno Marco Mengoni on stage dopo il successo del tour negli stadi.

