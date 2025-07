Champions League cambia ancora il regolamento | due novità pazzesche

La Champions League, il palcoscenico più emozionante del calcio europeo, si prepara a sorprendere ancora una volta con due novità rivoluzionarie nel regolamento. Dopo la stagione scorsa, che ha introdotto un format innovativo con gironi unici e incontri alternati, l’edizione 2024 promette di portare ulteriore adrenalina e imprevedibilità. Ecco cosa cambia e come queste novità trasformeranno la competizione più ambita tra i club continentali.

La scorsa stagione è stata praticamente rivoluzionaria per quanto riguarda la Champions League. Ha preso il via il nuovo format: girone unico, ben otto partite nella prima fase contro avversari differenti ma con alternanza casatrasferta per un maggiore spettacolo per i tifosi e soprattutto più entrate economiche per le squadre. Al termine della prima fase, otto le squadre qualificate direttamente agli ottavi, le successive 16 avversarie in play off da dentro o fuori e le ultime otto eliminate, senza retrocessioni in Europa League.