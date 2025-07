Grok è stato aggiornato per essere ancora più politicamente scorretto

Tra commenti antisemiti e critiche alla politica di Trump, il chatbot di Elon Musk diventa più cattivo che mai.

Grok non è mai stato il figlio devoto e rispettoso del padre - La recente esplosione del discorso di Grok sul "genocidio bianco" in Sudafrica solleva interrogativi inquietanti su come le narrazioni razziali si intrecciano con le dinamiche sociali contemporanee.

Grok di xAI cambia tono: il chatbot di Musk diventa più diretto e politicamente scorretto - Il chatbot Grok di xAI è stato aggiornato per adottare una visione più critica verso i media e non evitare affermazioni controverse. Lo riporta msn.com

