Replica La forza di una donna in streaming puntata del 8 luglio | Video Mediaset

Non perderti l’appuntamento di oggi con "La forza di una donna" (Kadin), la soap turca che racconta il coraggio e la resilienza di Bahar. Nella puntata del 8 luglio, la protagonista affronta una difficile aggressione, ma trova forza nel supporto di Arif e nella sua determinazione. Rivedi ora l’intera puntata in streaming su Mediaset e lasciati ispirare dalla forza incredibile di questa donna.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 8 luglio – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna Bahar, dopo aver ritirato il suo stipendio, viene aggredita e derubata, riportando anche delle ferite. Sporge denuncia alla polizia e viene aiutata da Arif. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La forza di una donna in streaming, puntata del 8 luglio | Video Mediaset

