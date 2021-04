Epic Games Store aggiunge uno store di giochi al suo store. Tutto chiaro?

(Di giovedì 22 aprile 2021) Nella giornata di oggiha aggiunto un totale di cinque app all'interno del suo, ma una di queste rende la scelta abbastanza buffa. Stiamo parlando di Itch.io, la piattaforma diindie, che dovrebbe essere vista come una concorrente, ma che invece ora entra a far parte dicon la sua app. Itch.io è un negozio incentrato sull'indie in cui gli sviluppatori possono creare rapidamente pagine per vendere i loro progetti. Alcunisono gratuiti, alcuni vengono acquistati tramite donazione, altri hanno prezzi fissi che è possibile pagare un po' di più se uno lo desidera. E' possibile accedere alla piattaforma attraverso il browser o con il launcher. ...

Come ogni settimana, annunciato il cambio della guardia per i giochi offerti gratuitamente suStore. Da oggi fino al 29 aprile potrete scaricare gratuitamente Alien: Isolation e Hand of Fate 2 c he saranno poi sostituiti da Idle Champions of the Forgotten Realms , lo strategico con ...