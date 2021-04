Boxe, Magnesi vs Bulana domani in tv: data, orario e streaming Mondiale superpiuma IBO (Di giovedì 22 aprile 2021) Tutto pronto per un venerdì di grande Boxe in quella che si preannuncia essere una serata storica per due motivi: il primo riguarda la prima difesa del titolo Mondiale IBO dei superpiuma da parte di Michael Magnesi (18-0) che dovrà vedersela contro Khanyile Bulana (12-0). La seconda ragione riguarda la copertura tv: dopo dodici anni, un incontro di Boxe sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Il match avrà luogo venerdì 23 aprile intorno alle 23:40 al Palazzetto Valle Martella di Zagarolo. “Lone Wolf” è ottimista: “Sono pronto a salire sul ring per difendere la mia cintura di Campione del Mondo e dimostrare che si vince in team”. Si partirà però da un sottoclou che prevede il welter 22enne Pietro Rossetti (9v1s1p) opposto ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Tutto pronto per un venerdì di grandein quella che si preannuncia essere una serata storica per due motivi: il primo riguarda la prima difesa del titoloIBO deida parte di Michael(18-0) che dovrà vedersela contro Khanyile(12-0). La seconda ragione riguarda la copertura tv: dopo dodici anni, un incontro disarà trasmesso in chiaro su Rai 2 e insulla piattaforma Rai Play. Il match avrà luogo venerdì 23 aprile intorno alle 23:40 al Palazzetto Valle Martella di Zagarolo. “Lone Wolf” è ottimista: “Sono pronto a salire sul ring per difendere la mia cintura di Campione del Mondo e dimostrare che si vince in team”. Si partirà però da un sottoclou che prevede il welter 22enne Pietro Rossetti (9v1s1p) opposto ...

