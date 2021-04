Sorpresi a depositare rifiuti fuori orario | multa per cinque persone

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – La Polizia Locale, sezione ambientale, a seguito di specifica attività di controllo del territorio disposta dall’Assessore alla Polizia Municipale, Protezione Civile e viabilità, Germano Baldi, per contrastare il conferimentonorma dei, ha sorpreso e verbalizzato con ammenda da cento euro,che hanno depositatoe in violazione del regolamento di igiene urbana e del conferimento differenziato dei. Gli interventi sono stati effettuati in piazza Abbro, alle località Monticelli, Citola e Ido Longo, in via D’Amico (presso ex bruciatore) ed alla frazione San Pietro. “Pensare di avere un agente per ogni postazione di conferimenti deiè impossibile ...