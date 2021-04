Scontro in Cdm su coprifuoco, Draghi stoppa le 23. La Lega si astiene (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mario Draghi è stato irremovibile con la Lega: la decisione è stata presa insieme, sul coprifuoco non si cambia. Sull'approvazione del decreto riaperture, passato oggi in Consiglio dei ministri, si consuma un duro Scontro politico nella maggioranza. La seduta è cominciata con oltre un'ora di ritardo, in cui Draghi ha riunito i ministri per affrontare alcuni "nodi", in primo luogo lo slittamento del coprifuoco dalle 22 alle 23 chiesto dalla Lega (con il parere favorevole anche di Forza Italia e Italia viva). Una riunione definita come "franca" e a tratti "accesa" dai partecipanti, durante la quale il premier, viene riferito, ha definito "incomprensibile" la richiesta del Carroccio, a fronte di posizioni "già concordate e assunte insieme".Nessuna modifica al ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 21 aprile 2021) Marioè stato irremovibile con la: la decisione è stata presa insieme, sulnon si cambia. Sull'approvazione del decreto riaperture, passato oggi in Consiglio dei ministri, si consuma un duropolitico nella maggioranza. La seduta è cominciata con oltre un'ora di ritardo, in cuiha riunito i ministri per affrontare alcuni "nodi", in primo luogo lo slittamento deldalle 22 alle 23 chiesto dalla(con il parere favorevole anche di Forza Italia e Italia viva). Una riunione definita come "franca" e a tratti "accesa" dai partecipanti, durante la quale il premier, viene riferito, ha definito "incomprensibile" la richiesta del Carroccio, a fronte di posizioni "già concordate e assunte insieme".Nessuna modifica al ...

