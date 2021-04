Salvini contro Draghi sulle riaperture: coprifuoco alle 22 e la Lega si astiene (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il primo effetto del Decreto Riapertura approvato poco fa dal Consiglio dei Ministri non è Legato alla salute o all'economia. Ma è prettamente politico. La Lega infatti ha annunciato che nel voto sul Decreto in Parlamento si asterrà. Dopo il mezzo successo dell'ex ministro degli Interni che aveva portato all'anticipazione dal 2 maggio al 26 aprile delle riaperture oggi il premier ha detto no. Non è passata infatti la linea del leader leghista Salvini che chiedeva uno spostamento del coprifuoco dalle 22 alle 24. Draghi ha tenuto la linea della prudenza, voluta dal Pd, dal M5S e dal Ministro della Salute Speranza. Così tutti in casa alle 22 anche se rimangono confermate le anticipazioni del decreto emerse ieri e cioè che si potrà cenare ... Leggi su panorama (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il primo effetto del Decreto Riapertura approvato poco fa dal Consiglio dei Ministri non èto alla salute o all'economia. Ma è prettamente politico. Lainfatti ha annunciato che nel voto sul Decreto in Parlamento si asterrà. Dopo il mezzo successo dell'ex ministro degli Interni che aveva portato all'anticipazione dal 2 maggio al 26 aprile delleoggi il premier ha detto no. Non è passata infatti la linea del leader leghistache chiedeva uno spostamento del2224.ha tenuto la linea della prudenza, voluta dal Pd, dal M5S e dal Ministro della Salute Speranza. Così tutti in casa22 anche se rimangono confermate le anticipazioni del decreto emerse ieri e cioè che si potrà cenare ...

