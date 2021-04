Conte: “Vincendo non avremmo rubato nulla. Scudetto? La pressione si sente” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato così a Sky Sport dopo il pari con lo Spezia al Picco dell’obiettivo Scudetto: “La pressione si sente, i giocatori lottano per la prima volta per qualcosa di importante. Vincendo non avremmo rubato nulla, potevamo essere più qualitativi sotto porta. Per questo motivo parliamo di un pareggio, la partita è stata fatta con la giusta voglia. Va bene così”. Sul possibile ritorno di Goran Pandev nell’ultimo giorno di mercato: “Era un’ipotesi, me lo hanno detto i miei dirigenti”. Foto: Instagram personale Conte L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il tecnico dell’Inter, Antonio, ha parlato così a Sky Sport dopo il pari con lo Spezia al Picco dell’obiettivo: “Lasi, i giocatori lottano per la prima volta per qualcosa di importante.non, potevamo essere più qualitativi sotto porta. Per questo motivo parliamo di un pareggio, la partita è stata fatta con la giusta voglia. Va bene così”. Sul possibile ritorno di Goran Pandev nell’ultimo giorno di mercato: “Era un’ipotesi, me lo hanno detto i miei dirigenti”. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

JuriLertora : #SpeziaInter #Inter, #Conte: “L’Inter non avrebbe rubato nulla vincendo contro lo #Spezia” - - Invictus_85 : @FBiasin Però poi che cazzo me ne frega se do 12 milioni netti a Conte, mica sono i miei. Basta che mi fa vincere.… - SergioSarres : RT @SergioSarres: Antonio Conte se non vince lo scudetto per la #SuperLeague l’anno prossimo si dimette dall’ #Inter tornerà ad allenare il… - SergioSarres : Antonio Conte se non vince lo scudetto per la #SuperLeague l’anno prossimo si dimette dall’ #Inter tornerà ad allen… - UmbertoNew : #AntonioConte quando gli dicono che avendo l'#Inter aderito alla #SuperLeague verrà estromessa dal #campionato che… -