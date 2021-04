Vaccino, negli studios di Cinecittà un hub dove c’era set di ‘Un medico in famiglia’ (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – È attivo da oggi il nuovo hub vaccinale anti covid realizzato all’interno degli studi di Cinecittà, a Roma. Il taglio del nastro è avvenuto questo pomeriggio alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dell’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, e del ministro alla Cultura, Dario Franceschini. I nuovi spazi a disposizione della cittadinanza si trovano, come ricordato dallo stesso Zingaretti, tra i set che un tempo ospitavano la produzione e le scene della serie ‘Un medico in famiglia’. Passati gli attori, ora l’area ospita decine di infermieri e medici che potranno effettuare oltre 2.200 vaccini al giorno. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – È attivo da oggi il nuovo hub vaccinale anti covid realizzato all’interno degli studi di Cinecittà, a Roma. Il taglio del nastro è avvenuto questo pomeriggio alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dell’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, e del ministro alla Cultura, Dario Franceschini. I nuovi spazi a disposizione della cittadinanza si trovano, come ricordato dallo stesso Zingaretti, tra i set che un tempo ospitavano la produzione e le scene della serie ‘Un medico in famiglia’. Passati gli attori, ora l’area ospita decine di infermieri e medici che potranno effettuare oltre 2.200 vaccini al giorno.

