TFA sostegno 2021: 22 mila posti disponibili per il prossimo ciclo (Di martedì 20 aprile 2021) Nella giornata del 14 aprile 2021 durante il question time alla Camera dei Deputati, esprimendosi sulla questione dei posti disponibili del TFA sostegno 2021, il Ministro dell'Università Cristina Messa ha annunciato che, considerata la situazione di emergenza che ha colpito il nostro Paese, le istituzioni universitarie hanno aumentato la propria capacità di formazione dei docenti. Tutte le novità sui concorsi comparto scuola Vediamo ora nel dettaglio in cosa consiste questo aumento e le affermazioni della Ministra dell'Università Cristina Messa. TFA sostegno 2021: aumento di posti disponibili Infatti, come ho voluto sottolineare la Ministra Cristina Messa, i posti degli idonei non vincitori del precedente ...

