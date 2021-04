Superlega, De Zerbi: 'Non vorrei giocare con il Milan'. Guardiola: 'Non è più sport' (Di martedì 20 aprile 2021) La lede i diritti delle squadre più deboli. Ne è certo il tecnico del, Roberto , che a proposito del nuovo torneo oggi ha dichiarato: ' Sono molto toccato e arrabbiato di questa cosa a tal punto che ... Leggi su leggo (Di martedì 20 aprile 2021) La lede i diritti delle squadre più deboli. Ne è certo il tecnico del, Roberto , che a proposito del nuovo torneo oggi ha dichiarato: ' Sono molto toccato e arrabbiato di questa cosa a tal punto che ...

Advertising

Gazzetta_it : #Superlega #DeZerbi “Non voglio andare a giocare con il #Milan “ - sechesi : De Zerbi: 'Domani non ho piacere a giocare la partita contro il Milan, perché fa parte delle squadre della… - GoalItalia : 'Non abbasso la testa, non faccio finta di niente' 'E' arrivato il momento di esporsi, è tutto sbagliato' 'Milan fo… - infoitsport : Superlega, le reazioni degli allenatori. De Zerbi: “Colpo di stato”, Pirlo: “Sviluppo del calcio” - is_clapton : RT @Tiziano79bw: ok, mi stanno un po' rompendo le palle con questa #Superlegue #superlega. De Zerbi 'Io credo che il calcio abbia un ruolo… -