Serie B | date e orari delle ultime quattro giornate | gare tutte in contemporanea

Il campionato di Serie B 2020/2021 è stato costretto a fermarsi a causa del focolaio di Covid-19 nel Pescara, che ha portato la Asl locale a bloccare il club abruzzese fino al 26 aprile. Dopo i due recuperi che si disputeranno nei prossimi giorni, il torneo cadetto tornerà in campo 1, 4, 7 e 10 maggio per giocare le ultime quattro giornate con gare tutte in contemporanea alle 14:00 e chiudere la regular season, per poi concentrarsi su playoff e playout. Ecco il calendario completo degli ultimi turni di Serie B: 16a GIORNATA DI RITORNO Sabato 1 maggio 2021 ore 14.00 ASCOLI – EMPOLI ore 14.00 BRESCIA – SPAL ore 14.00 COSENZA – PESCARA ore 14.00 CREMONESE – REGGINA ore 14.00 FROSINONE – PISA ore 14.00 LECCE – CITTADELLA ore 14.00 REGGIANA – PORDENONE ore ...

