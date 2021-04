I bitter per preparare il cocktail più amato (Di martedì 20 aprile 2021) Tre parti di Prosecco, due parti di bitter, una spruzzata di selz o di soda e ghiaccio a cubetti. La ricetta dello spritz ormai la conosciamo tutti. E tutti (o quasi) lo amiamo per la spensieratezza con cui sembra riempire il bicchiere. Ma quale bitter usare per prepararlo? Ce ne sono tanti, apparentemente tutti simili, ma in realtà tutti diversi, per colore, aroma, intensità. Le infusioni in alcol di erbe, spezie e piante officinali esistono da secoli, usate soprattutto come rimedi medicamentosi per le proprietà contenute negli ingredienti utilizzati. Il bitter in senso moderno, tuttavia, nasce a Milano nell’Ottocento grazie a Gaspare Campari. Si compone di erbe e sostanze aromatiche, tra cui una varietà di rabarbaro, messe in infusione in una soluzione idroalcolica. Il bitter ha in generale colore rosso o arancio più ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 aprile 2021) Tre parti di Prosecco, due parti di, una spruzzata di selz o di soda e ghiaccio a cubetti. La ricetta dello spritz ormai la conosciamo tutti. E tutti (o quasi) lo amiamo per la spensieratezza con cui sembra riempire il bicchiere. Ma qualeusare per prepararlo? Ce ne sono tanti, apparentemente tutti simili, ma in realtà tutti diversi, per colore, aroma, intensità. Le infusioni in alcol di erbe, spezie e piante officinali esistono da secoli, usate soprattutto come rimedi medicamentosi per le proprietà contenute negli ingredienti utilizzati. Ilin senso moderno, tuttavia, nasce a Milano nell’Ottocento grazie a Gaspare Campari. Si compone di erbe e sostanze aromatiche, tra cui una varietà di rabarbaro, messe in infusione in una soluzione idroalcolica. Ilha in generale colore rosso o arancio più ...

