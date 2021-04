Benevento | analizzate le acque delle fontane pubbliche | “Potabilità confermata”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’ufficio stampa di palazzo Mosti informa che nella giornata odierna la Gesesa ha comunicato al Comune dii risultatianalisi effettuati presso i pozzi di Pezzapiana e Campo Mazzoni e presso leubicate in piazza San Modesto e viale San Lorenzo. I valorisuddette analisi risultano tutti al di sotto del limite di contaminazione a eccezione di uno dei due pozzi di Campo Mazzoni. Pozzi quest’ultimi che, come è noto, non vengono utilizzati per la distribuzione dell’acqua in città e rispetto ai quali ieri il Comune ha provveduto ad affidare l’incarico per la realizzazione del piano di caratterizzazione per accertare la contaminazione e il possibile agente inquinante. “Ringrazio la GESESA – spiega il sindaco Mastella – per la costante attività ...