Alessandria, bevono del detergente contenuto in una bottiglia per l’acqua: morti due anziani in una Rsa (Di martedì 20 aprile 2021) Due anziani ospiti della casa di riposo Lercaro di Ovada, in provincia di Alessandria, sono morti dopo aver ingerito del detergente da una bottiglia di acqua minerale. L’incidente risale a marzo 2020, ma la notizia è stata appresa in queste ore dopo un’interrogazione di Pier Sandro Cassulo, consigliere comunale di Ovada Viva, che chiede di sapere se l’amministrazione si costituirà parte civile nel processo. “Tempo fa – spiega il consigliere – avevamo chiesto l’istituzione di una commissione speciale sulla Rsa perché i dati sui bilanci ci avevano preoccupato. Ci avevano comunicato in via riservata che tre ospiti avevano bevuto da una bottiglia di disinfettante. Uno solo si è salvato. Una famiglia si è costituita parte civile“. Le indagini sono state condotte dalla Procura di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Dueospiti della casa di riposo Lercaro di Ovada, in provincia di, sonodopo aver ingerito delda unadi acqua minerale. L’incidente risale a marzo 2020, ma la notizia è stata appresa in queste ore dopo un’interrogazione di Pier Sandro Cassulo, consigliere comunale di Ovada Viva, che chiede di sapere se l’amministrazione si costituirà parte civile nel processo. “Tempo fa – spiega il consigliere – avevamo chiesto l’istituzione di una commissione speciale sulla Rsa perché i dati sui bilanci ci avevano preoccupato. Ci avevano comunicato in via riservata che tre ospiti avevano bevuto da unadi disinfettante. Uno solo si è salvato. Una famiglia si è costituita parte civile“. Le indagini sono state condotte dalla Procura di ...

Advertising

fattoquotidiano : Alessandria, bevono del detergente contenuto in una bottiglia per l’acqua: morti due anziani in una Rsa - LouiseCrown_ : RT @UnioneSarda: Bevono detergente scambiandolo per acqua, due morti ad #Alessandria - brongosalvatore : RT @SkyTG24: Ovada, due anziani ospiti di una rsa morti dopo aver bevuto detergente - DogrucuDavud34 : RT @SkyTG24: Ovada, due anziani ospiti di una rsa morti dopo aver bevuto detergente - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Ovada, due anziani ospiti di una rsa morti dopo aver bevuto detergente -