Un quartiere stampato in 3D

(Di lunedì 19 aprile 2021) Un interoin 3D e destinato alle famiglie più povere: è questo il progetto portato avanti dall’organizzazione no profit New Story, di San Francisco, in collaborazione con la società tecnologica ICON. Cinquanta nuove case saranno costruite nella periferia di Tabasco, una zona rurale nel sud-est del Messico, dalla stampante 3D Vulcan 2, lunga 10 metri e in grado di costruire queste abitazioni di 46 metri quadrati in sole 24 ore. Le abitazioni saranno in cemento, un cemento tre volte più resistente di quello usato tradizionalmente in edilizia, e disporranno di due camere da letto, cucina, soggiorno e un bagno. Saranno dotate di collegamenti idraulici ed elettrici e avranno anche un piccolo portico esterno. Trovandosi in una zona sismica, sono state progettate rispettando tutti i più rigidi requisiti di sicurezza, per garantire una ...