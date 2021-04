Ufficiale | esonerato Mourinho | lo Special One non è più l’allenatore del Tottenham

(Di lunedì 19 aprile 2021) Arriva un ribaltone a sorpresa in Premier League: Josénon è piùdel, è stato infatti. Il presidente del club inglese, Daniel Levy ha deciso di agire in modo drastico dopo i deludenti risultati ottenuti dalla squadra nella seconda parte di stagione. Ingaggiato nel novembre 2009 al posto di Mauricio Pochettino, loOne aveva firmato un contratto fino al 2023. L’avvio di stagione era stato anche positivo, poi il crollo: fuori a sorpresa negli ottavi di Europa League contro la Dinamo Zagabria, in Premier è scivolato al settimo posto, a -5 dalla zona Champions League. L’unica nota positiva arriva dal cammino in Coppa di Lega, dove gli Spurs affronteranno domenica in finale il Manchester City. La notizia dell’esonero è. The Club ...

Advertising

DiMarzio : #Tottenham, esonerato #Mourinho: confermato l'addio, si attende il comunicato ufficiale @SkySports - DiMarzio : Ufficiale: #Mourinho esonerato dal #Tottenham - DilectisG : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : - ilnapolionline : Ufficiale - Mourinho esonerato, il comunicato degli Spurs - -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale esonerato

Commenta per primo La notizia era già trapelata nel corso della mattinata, ma ora è anche. Il Tottenham haJosé Mourinho e l'ha sollevato dall'incarico di allenatore del club insieme a parte del suo staff. Al suo posto, fino a fine stagione, in panchina siederà Ryan ...Sky Sports in Inghilterra ha dato la notizia e adesso c'è anche il comunicatodel ... quando fu ingaggiato per sostituire l'Mauricio Pochettino . Ha concluso la sua prima stagione ...La conferma è arrivata in mattinata dall’Inghilterra, José Mourinho è stato esonerato dal Tottenham dopo gli ultimi risultati negativi. In arrivo il comunicato ...LONDRA - La conferma è arrivata in mattinata dall’Inghilterra, José Mourinho è stato esonerato dal Tottenham dopo gli ultimi risultati negativi. In arrivo il ...