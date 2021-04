La dolce reunion di X-Files tra Gillian Anderson e David Duchovny, più Stella (Di lunedì 19 aprile 2021) Gillian Anderson e David Duchovny si sono ritrovati al di là dell’ormai archiviato set di X-Files, un incontro testimoniato da due tenere foto in cui appaiono insieme in compagnia di una guest star d’eccezione, la cagnolina dell’attrice Stella. I due hanno marcato un pezzo di storia della tv: Gillian Anderson e David Duchovny hanno interpretato rispettivamente i ruoli degli agenti speciali dell’FBI Dana Scully e Fox Mulder nell’amata serie sci-fi X-Files, che ha debuttato nel 1993 su Fox ed è andata in onda per nove stagioni fino al 2002. Ma questa reunion non è certo la prima dalla fine della serie originale, anzi, arriva dopo quelle recenti per gli spin-off della serie. Dopo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 aprile 2021)si sono ritrovati al di là dell’ormai archiviato set di X-, un incontro testimoniato da due tenere foto in cui appaiono insieme in compagnia di una guest star d’eccezione, la cagnolina dell’attrice. I due hanno marcato un pezzo di storia della tv:hanno interpretato rispettivamente i ruoli degli agenti speciali dell’FBI Dana Scully e Fox Mulder nell’amata serie sci-fi X-, che ha debuttato nel 1993 su Fox ed è andata in onda per nove stagioni fino al 2002. Ma questanon è certo la prima dalla fine della serie originale, anzi, arriva dopo quelle recenti per gli spin-off della serie. Dopo ...

