È morto il calcio, nasce la Superlega: il Napoli non ci sarà (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta notte è morto il calcio, poco dopo la mezzanotte i 12 club fondatori della Superlega hanno diramato il comunicato ufficiale con Andrea Agnelli in qualità di vice presidente. Il Napoli non farà parte della competizione. Che il calcio sia diventato un affare economico lo si era capito ormai da tempo. Da quando Cristiano Ronaldo e Gareth Bale hanno sfondato il muro dei 100 milioni di euro per una sola cessione, si era capito che lo sport più bello del mondo stava andando a rotoli. È solo una questione di soldi. Alcuni dei club più titolati, e soprattutto più ricchi al mondo, hanno posto in essere questo vero scempio sportivo con l’unico obiettivo di avere un ritorno economico molto più rilevante. Questi i 12 club fondatori, a cui se ne aggiungeranno altri 3 nei prossimi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta notte èil, poco dopo la mezzanotte i 12 club fondatori dellahanno diramato il comunicato ufficiale con Andrea Agnelli in qualità di vice presidente. Ilnon farà parte della competizione. Che ilsia diventato un affare economico lo si era capito ormai da tempo. Da quando Cristiano Ronaldo e Gareth Bale hanno sfondato il muro dei 100 milioni di euro per una sola cessione, si era capito che lo sport più bello del mondo stava andando a rotoli. È solo una questione di soldi. Alcuni dei club più titolati, e soprattutto più ricchi al mondo, hanno posto in essere questo vero scempio sportivo con l’unico obiettivo di avere un ritorno economico molto più rilevante. Questi i 12 club fondatori, a cui se ne aggiungeranno altri 3 nei prossimi ...

Advertising

mirkodm6 : RT @Pinettagobba83: Il calcio non è morto con la Super Lega, il calcio per noi è morto nel 2006 ma ci siamo rialzati e vi abbiamo messo KO!… - solodax : RT @killublck: Un’offerta calcistica che ti impone di avere 3 abbonamenti diversi per vedere le partite, orari assurdi che partono dalle 12… - ChrisBuhagiar : RT @AcVo_KA: 'il calcio è morto, da stasera contano solo i soldi' vero, quando però il PSG prendeva Neymar e Mbappè in due anni spendendo… - albornoz_dani : @Inter Per tutti quelli che scrivono “oggi è morto il calcio” vi sbagliate, il calcio è morto molti anni fa per col… - itsmavrtij : RT @adeleofthrones: Stipendi di 31mln, clausole da 400mln, l’agente del giocatore che vuole 20mln per sé, assegnazione del mondiale al Qata… -