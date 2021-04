L’Ambasciata polacca ricorda il genio di Dante Alighieri

Leggi su ildenaro

(Di domenica 18 aprile 2021) Italia e Polonia insieme con l’Italia anche per celebrare ildì, giorno consacrato a, in segno di omaggio al grande poeta e intellettuale italiano che ha segnato l’intera cultura occidentale e per secoli ha influenzato e ispirato numerosi poeti, scrittori, artisti e intellettuali polacchi. In occasione del 700 anniversario della morte didi Polonia a Roma di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Annamaria Anders ha realizzato un video ambientato in un luogo particolare di Roma, caro ai polacchi e simbolo dei legami letterari e artistici tra Polonia e Italia: l’Antico Caffe Greco, storico caffè della capitale, famoso tra gli intellettuali fin dalla sua fondazione nel 1760. Sono diverse le testimonianze nel video girato nelle prestigiose sale dell’antica caffetteria, ...