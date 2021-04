Highlights e gol Ajax-Vitesse 2-1 | Coppa d’Olanda 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 18 aprile 2021) Glie i gol di, match valevole per la finale di, in cui i Lancieri si sono imposti 2-1 sui gialloneri grazie alle reti siglate da Ryan Gravenberch nel primo tempo e David Neres in pieno recupero. Inutile il momentaneo pareggio realizzato da Lois Openda. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.

TORINO - ROMA 3 - 1 3' Borja Mayoral (R), 57' Sanabria (T), 71' Zaza (T), 92' Rincon (T) TORINO (3 - 5 - 2): Milinkovic - Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda (63' Singo), Mandragora, Lukic (70' ...Il Palermo pareggia sul campo del Bari . I rosa giocano alla grande per 70 minuti, vanno in vantaggio con idi Floriano e Santana ma nel finale si fanno rimontare, giocando anche in dieci uomini per cambi finiti. .ROMA (3-4-2-1) – Mirante; Ibañ ez, Cristante, Fazio; Reynolds (74' Karsdorp), Villar (81' Pastore), Veretout (64' Diawara), Peres; Pedro (45' Mkhitaryan), Perez; Mayoral (74' Dzeko). A disposizion e: ...HIGHLIGHTS TORINO ROMA - La Roma è scesa in campo per affrontare il Torino nel match valido per il 31° turno di Serie ...