Finale Montecarlo: dominio Tsitsipas: cronaca della partita (Di domenica 18 aprile 2021) Finale perfetta del greco che vince in due set 6-3 6-3. Per il russo è impossibile rimontare – In un torneo ricco di sorprese, con tanti italiani ad averne preso parte ma anche con giocatori importanti come Novak Djokovic e Rafael Nadal, con il secondo eliminato proprio da uno dei due finalisti, sono il greco Stefanos Tsitsipas e proprio il russo Andrey Rublev, che è riuscito a battere il maiorchino proprio in uno dei suoi tornei preferiti del circuito.

